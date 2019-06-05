Зеленский пошутил, комментируя "саботаж" Рады по закону об импичменте (видео)

Гарант призывает нардепов голосовать за законопроекты, которых Украина ждет годами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провальное голосование Верховной Радой за включение закона об импичменте в повестку дня.

"Не хотят меня отпускать. Я понимаю, почему. Ну, такой я человек, нравлюсь им", - пошутил гарант во время интервью "Завтрака с 1+1".

Читайте такжеЗеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС

Зеленский подчеркнул, что вместе со своей командой подал в парламент десяток важных законопроектов.

"Мы в течение этих двух недель, если я не ошибаюсь, подали в Верховную Раду 10 законопроектов. Или поправок или законопроектов. Десять. Ничего не было принято", - сказал украинский лидер.

Такую работу нардепов президент назвал "бунтом большинства парламента". По его мнению, Верховная Рада уже начала заниматься политической рекламой накануне внеочередных выборов, хотя и следовало проголосовать за законы об импичменте и снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два законопроекта об импичменте президента.