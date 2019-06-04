Начальник Генштаба примет участие в переговорах в Минске – Зеленский

Во время заседания Трехсторонней контактной группы обсудят предложения по возврату к "Минску".

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будут озвучены новые предложения украинской стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, передает Украинская правда.

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"Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

"Там будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск". Во-первых: прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов", - добавил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший президент Украины Леонид Кучма возвращается в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также стало известно, что экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске вместо Ирины Геращенко.