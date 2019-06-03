Экс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко на переговорах в Минске

Ранее Ирина Геращенко выразила убеждение, что на ее место в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ будет назначено Лутковскую.

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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Об этом Лутковская сообщила в комментарии Громадському радіо.

«Я была на совещании президента Украины и председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы», — сказала Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 3 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выразила убеждение, что на ее место в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет назначено бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую.

Лутковская с апреля 2012 года по март 2018 года занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.