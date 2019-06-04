Кернес: вопрос возвращения проспекту в Харькове имени Жукова вынесут на ближайшую сессию горсовета

Мэр Харькова обещает восстановить снесенный бюст маршала Жукова в ближайшее время.

Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в проспект имени маршала СССР Георгия Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

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Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте горсовета, сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения», - отметил он.

Мэр добавил, что при этом станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта».

Также Кернес напомнил, что вчера пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя события вокруг снесения бюста маршала Жукова и возможного возвращения его имени на карту Харькова, обратила внимание на присутствующую правовую коллизию и отметила, что мэр должен быть арбитром в этом противостоянии.

«Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости», - подчеркнул мэр Харькова.

По мнению Кернеса, в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности.

«Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правового поля, и не ссорить людей между собой», - считает он.

Также, по его словам, бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове активисты нескольких организаций пикетировали Дворец спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам».

Затем они переместились в сквер, где был установлен бюст маршала Жукова. Активисты с помощью веревки повалили бюст и на его месте установили государственный флаг.

Полиция открыла два уголовных производства против активистов, которые распылили в толпу слезоточивый газ и снесли бюст Жукова.