Еврокомиссия сделала замечание Польше за соглашение с Украиной

Еврокомиссия имеет замечания к содержанию соглашения о малом приграничном движении между Польшей и Украиной, сообщает радио "Свобода".

Речь идет о размерах приграничной зоны. Еврокомиссия напомнила, что согласно законодательству ЕС ширина зоны – это максимум 30 километров. Вместо этого в польско-украинском соглашении она равна 50 километрам.

Польские эксперты допускают подписание соглашения, но с обязательством сторон впоследствии его исправить. В противном случае Польшу будут ожидать санкции ЕС.

В четверг с двухдневным визитом в Украину должен прибыть польский премьер Дональд ТУСК. Ожидается, что в пятницу он и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подпишут соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей.