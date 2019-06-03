У Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове: «непродуманная гуманитарная политика»

Президент призвал городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала снос памятника маршалу Жукову примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики последних лет.

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Как отметила представитель президента в Facebook, ситуация свидетельствует о неотложной необходимости внедрения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

«Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но в то же время делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).

Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове», - отметила пресс-секретарь.

По словам Мендель, президент считает, что разрешение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Это предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

При этом городской голова Геннадий Кернес должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-либо сторону.

«Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня», - указала Мендель.

При этом реакцию Москвы на ситуацию Зеленский считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

По факту инцидента полиция открыла два уголовных производства.