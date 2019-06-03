Зеленский требует от Баканова через две недели отчитаться о первых результатах борьбы СБУ с контрабандой
Президент Украины Владимир Зеленский требует от первого заместителя председателя СБУ, врио председателя спецслужбы Ивана Баканова через две недели отчитаться о первых результатах работы в сфере борьбы с контрабандой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с Бакановым.
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"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как товарища, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди, поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.
"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.
В свою очередь Баканов заявил, что контрабанда и теневая экономика, которые "обескровливают страну, должны быть преодолены".
"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - заверил он.
Баканов отметил, что будет стремиться "культивировать" в СБУ человеческие ценности. "Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", - подчеркнул Баканов.