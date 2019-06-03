Зеленский требует от Баканова через две недели отчитаться о первых результатах борьбы СБУ с контрабандой

По словам Зеленского, работники СБУ должны работать на Украину независимо от фамилии президента.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от первого заместителя председателя СБУ, врио председателя спецслужбы Ивана Баканова через две недели отчитаться о первых результатах работы в сфере борьбы с контрабандой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с Бакановым.

Читайте такжеПервый заместитель председателя СБУ Иван Баканов допускает, что возглавит спецслужбу

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как товарища, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди, поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.

В свою очередь Баканов заявил, что контрабанда и теневая экономика, которые "обескровливают страну, должны быть преодолены".

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - заверил он.

Баканов отметил, что будет стремиться "культивировать" в СБУ человеческие ценности. "Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", - подчеркнул Баканов.