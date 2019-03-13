Луценко признал причастность Гладковского-младшего к схемам хищения в «Укроборонпроме»

Генпрокурор указал на то, что деятельность двух других фигурантов - Рогозы и Жукова – к схеме хищений является доказанным фактом.

Генеральный прокурор Игорь Луценко считает очевидной причастность сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря к коррупционной схеме хищений в Государственном концерне «Укроборонпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил журналистам на брифинге.

«У нас есть дело о мошенничестве, которое совершил Рогоза (Андрей Рогоза руководитель ООО «Оптимумспецдеталь» - УНИАН) с двумя знакомыми ему работниками СБУ. В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех троих, и сейчас они находятся на скамье подсудимых», - заявил он.

По словам Луценко, во время задержания у Рогозы были найдены телефоны, в которых была обнаружена переписка с другим фигурантом дела о хищениях в «Укроборонпроме» Жуковым, в связи с чем были изъяты телефоны Жукова.

«Из переписки видно, что Рогоза был фактическим владельцем ООО «Оптимумспецдеталь», хотя там было подставное лицо, и вместе с Жуковым они проводили операции поставок оборудования и деталей в «Укроборонпром», а также осуществляли дальнейшее обналичивание полученных за продукцию средств. Именно деятельность Рогозы и Жукова в уклонении от уплаты налогов является юридическим фактом, поэтому подозрение было объявлено сначала Рогозе, а после завершения экспертизы их переписки и допроса господину Жукову», - рассказал генпрокурор.

Луценко также отметил, что «касается вероятного участия господина Гладковского-Свинарчука (сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь - УНИАН), то переписка не указывает на то, что он занимался либо производством, либо переводом средств в наличность без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности».

Он подчеркнул, что следствие работает над получением необходимых доказательств, чтобы расширить круг подозреваемых.

Читайте такжеХолодницкий признал, что без расследования СМИ хищений в "Укроборонпроме" не было бы следствия в этом направлении

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск к журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.