Совбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном Крыму

Совет Безопасности ООН 19 марта обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Об этом написал в своем "Твиттере" глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев. Читайте такжеСовет Безопасности ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине - генсек "Завтра дружественная Литва организует заседание Совета Безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев", - отметил дипломат.

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