Совбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном Крыму

20:29, 18 марта 2015
Политика
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Совет Безопасности ООН 19 марта обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Джемилев примет участие в заседании Собвеза ООН / Фото: УНИАН

Об этом написал в своем "Твиттере" глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев.

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"Завтра дружественная Литва организует заседание Совета Безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев", - отметил дипломат.

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