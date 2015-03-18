Совбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном Крыму
20:29, 18 марта 2015Политика
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Совет Безопасности ООН 19 марта обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.
Джемилев примет участие в заседании Собвеза ООН / Фото: УНИАН
Об этом написал в своем "Твиттере" глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев.
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"Завтра дружественная Литва организует заседание Совета Безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев", - отметил дипломат.
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