В КС определились с датой рассмотрения законности указа Зеленского о роспуске

62 народных депутата просят Конституционный суд признать неконституционным указ президента о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Конституционный суд во вторник, 4 июня, рассмотрит вопрос об определении формы конституционного производства по делу по представлению народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

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Как сообщается на сайте КС, 4 июня состоится заседание Палаты Конституционного суда Украины, которая рассмотрит «вопрос по определению формы конституционного производства по делу о конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов»».

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады.

Соответствующее представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.