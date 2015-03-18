В Раде создали еще два межфракционных объединения

В Верховной Раде Украины создано еще два межфракционных депутатских объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий. Так, создано межфракционное депутатское объединение “Атлантическое движение”, руководителем которого избрали народного депутата Евгения Рыбчинского (фракция партии “Блок Петра Порошенко”). Читайте такжеВ Раде создали межфракционное объединение по возвращению Крыма Также создано межфракционное депутатское объединение “За развитие авиации Украины”, руководителем которого избрано Евгения Балицкого (внефракционный).

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