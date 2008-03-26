Ющенко обещает миротворцам в Косово исправить решение Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что участникам миротворческой операции в Косово будет возвращен статус участников боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на мероприятии ко Дню внутренних войск МВД Украины

В частности, заявил Президент, Кабинет Министров принял к выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны о предоставлении статуса боевых действий тем, кто принимал участие в операциях в Косово в составе ООН.

«Хочу заявить, что от всех политических сил требую прекращения спекуляций относительно присутствия украинского миротворческого контингента в Косово», - сказал Президент.

Он отметил важность присутствия наших миротворцев в Косово, в том числе и для безопасности нашего государства.

Как сообщал УНИАН, статус участников боевых действий украинским миротворцам в Косово был отменен правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.