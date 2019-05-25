«Вялое и беззубое»: Климкин о заявлении МИД России (фото)
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым заявление МИД России по решению Международного трибунала ООН по украинским морякам. Об этом он написал в своем Twitter.
«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», - написал Климкин.
Также он выложил фотографию своих обнимающихся коллег после принятия решения.
Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.
Как сообщал УНИАН, 25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.