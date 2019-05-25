«Вялое и беззубое»: Климкин о заявлении МИД России (фото)

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW