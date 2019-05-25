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«Вялое и беззубое»: Климкин о заявлении МИД России (фото)

18:51, 25 мая 2019
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым заявление МИД России по решению Международного трибунала ООН по украинским морякам. Об этом он написал в своем Twitter.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», - написал Климкин.

Также он выложил фотографию своих обнимающихся коллег после принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

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Теги: #Климкин#ООН#моряки