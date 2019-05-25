Отказ освободить украинских моряков по решению Трибунала ООН повлечет новые санкции против России - адвокат

Возможный отказ властей Российской Федерации освободить украинских моряков и суден после решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций против РФ.

Читайте такжеТрибунал ООН обязал Россию освободить 24 украинских моряков

Об этом руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев, Николай Полозов сказал в Гамбурге во время общения с журналистами.

"Безусловно, для российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они удерживают военных моряков", - заявил Полозов.

В этой связи адвокат отметил, что власти Украины и команда адвокатов в России будет обращаться к российским властям с требованием освободить моряков, ссылаясь на решение Трибунала.

"Мы будем приобщать это решение Трибунала, в том числе в рамках предварительного следствия и в тех судебных заседаниях, которые будут проходить. Уже был прецедент, когда российские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву - это дело Arctic Sunrise. Тогда была использована специфическая юридическая конструкция, но в данном случае не имеет значения, каким образом российские власти будут выкручиваться из этой ситуации, и какие юридические инструменты они будут применять для того, чтобы освободить захваченных моряков", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что «Трибунал высказался четко и недвусмысленно - корабли и захваченные моряки должны быть освобождены немедленно, поэтому любое промедление со стороны российских властей может оказаться, скажем так, причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти».

«Уже сейчас любая, скажем так, «польза», которую российские власти могли извлечь из захвата моряков, полностью перекрывается тем политическим давлением, теми политическими обязательствами, которые сопряжены с этой ситуацией, и, я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций, чтобы избежать проблем в связи с морским судоходством», - сказал Полозов.

В связи с этим он высказал надежду, что Россия быстро выполнит решение Трибунала.

При этом адвокат добавил, что нет "практически никаких" оснований для уголовного преследования моряков.

"У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще", - отметил Полозов.

Он добавил, что, согласно решению суда, Россия должна "прямо сейчас освободить" моряков.

"С момента, как Трибунал вынес решение, у российских властей эта обязанность возникла. То, что они ее не выполняют, - будет иметь отрицательный политический и экономический потенциал для России", - подчеркнул Полозов.

Адвокат считает, что, в случае невыполнения Россией решения Трибунала, против нее могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией российских кораблей в международных водах.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля суд в Москве продлил сроки ареста всем 24 военнопленным морякам до конца июля.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных украинцев.