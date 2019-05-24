Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомиссии

Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ и вернул его в Нацсовет по ТВ и радио.

Президент Владимир Зеленский отменил указы Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. Так, указом №322/2019 президент отменил указ от 4 мая №186 об увольнении Артеменко.

Вместе с тем своим же указом №324/2019 уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также указом №323/2019 отменен указ Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Президент Владимир Зеленский отменил указ главы государства о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Текст указа Зеленского от 24 мая обнародован на сайте президента.

В документе сказано: "Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 № 187 "О назначении В.Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания ".

Как сообщал УНИАН, 4 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Решение было принято в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4, 6 Закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

В тот же день Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального срока истечения действия полномочий, которые должны были закончиться в июле.

4 мая Порошенко освободил Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.