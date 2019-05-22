У Зеленского рассказали, кто станет первым номером партии "Слуга народа"

Сегодня Зеленский назначил председателя партии Баканова первым заместителем председателя СБУ.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка не исключает, что Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, кто возглавляет эту партию, Рябошапка ответил: "Мне кажется, что до сегодняшнего дня или до вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список".

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Рябошапка добавил, что не уверен в этом, но ему "так кажется".

На уточнение, какую должность займет Разумков, Рябошапка сказал: "Мне кажется, что он будет лидером политической силы - "Слуги народа".

На вопрос, будет ли Разумков первым в избирательном списке, представитель АП отметил: "Очевидно, да".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.