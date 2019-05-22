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У Зеленского рассказали, кто станет первым номером партии "Слуга народа"

15:16, 22 мая 2019
Политика
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Разумков может возглавить партию "Слуга народа" / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, кто возглавляет эту партию, Рябошапка ответил: "Мне кажется, что до сегодняшнего дня или до вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список".

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Рябошапка добавил, что не уверен в этом, но ему "так кажется".

На уточнение, какую должность займет Разумков, Рябошапка сказал: "Мне кажется, что он будет лидером политической силы - "Слуги народа".

На вопрос, будет ли Разумков первым в избирательном списке, представитель АП отметил: "Очевидно, да".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Теги: #Слуга народа