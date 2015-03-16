Самоуправление в некоторых районах Донбасса введут после местных выборов – законопроект

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Соответствующий законопроект № 2378 обнародован сегодня на сайте Верховной Рады.

«Предусмотренный данным Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избраны на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этого и иных законов Украины», - отмечается в законопроекте.

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Согласно документу, демократические выборы должны быть проведены после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и в условиях недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, выборы должны состояться при участии в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей. Кроме того, должны быть созданы безопасные условия деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе.

В проекте закона также отмечается, что выборы должны состояться с соблюдением принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и возобновления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, во время выборов необходимо соблюдать гарантии свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть место жительства в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; прозрачного подсчета голосов, установления результатов голосования и результатов местных выборов.