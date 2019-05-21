"Наибольшее неуважение": волонтер прокомментировал демарш главы СБУ и командующего ССО против Зеленского

За нарушение устава предусмотрены дисциплинарные санкции.

Когда командующий Силами специальных операций ВСУ генерал-лейтенант Игорь Лунев не отдал воинское приветствие новому главнокомандующему и президенту Владимиру Зеленскому – он нарушил устав.

За такое нарушение предусмотрены дисциплинарные санкции, пояснил журналист и волонтер Родион Шовкошитный, передает «Обозреватель».

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Скандальный инцидент произошел 20 мая на церемонии представления командования ВСУ после инаугурации Зеленского. Командующий ССО Игорь Лунев и глава СБУ Василий Грицак пренебрегли военным приветствием и не приложили руку к головному убору. Однако Грицак еще до этого написал заявление об отставке.

По мнению волонтера, демарш Лунева и Грицака – демонстрация их личной позиции относительно нового главнокомандующего.

"Это наибольший уровень неуважения, который военный может проявить к гражданскому. Они его публично унизили. Простит ли он это – посмотрим", – сказал волонтер.

Он уточнил, что в гражданской жизни сложно подобрать аналогию подобному поступку.

"Гражданским людям сложно это объяснить. Но военные обязаны это делать. У них главный закон – это устав. Военные все живут по уставу. Устав четко определяет, что они должны отдавать честь высшему по званию или верховному главнокомандующему. Они этого не сделали", – отметил Шовкошитный.

"Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено, конечно. Дисциплинарные являются санкции. Возможно, если Зеленский это не "проглотит", то может запомнить и в дальнейшем будет им кислород перекрывать", – не исключил журналист.