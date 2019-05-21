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Зеленский оплатил штраф за демонстрацию избирательного бюллетеня

11:07, 21 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2 тура выборов президента.

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Об этом сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко, пишет LB.ua.

"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Напомним, 13 мая суд признал Зеленского виновным в демонстрации избирательного бюллетеня и оштрафовал на 850 гривен.

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Теги: #штраф#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский