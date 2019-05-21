Ляшко не пустили на консультацию с Зеленским из-за мобильного телефона (видео)

Он снимал онлайн трансляцию.

Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко не пустила охрана президента Владимира Зеленского на консультацию с главами фракций. Об этом он рассказал во время стрима из Администрации президента.

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По словам охранников, во время встречи нельзя делать трансляцию в соцсети. Охрана требовала придерживаться инструкций.

"Больше никаких тайн. Впервые будет продемонстрирована тайная встреча для людей, чтобы люди услышали мотивацию президента", - заявил Ляшко, добавив, что Зеленский сильно опаздывает.

Лидер "радикалов" отметил, что, если его заставят выключить телефон, то все увидят, кто это сделал "в самом логове власти".

Вместе с тем он подошел ко всем представителям фракций и спросил, не против ли они онлайн-трансляции. Все ответили, что не против, поскольку за демократию и новые тренды.

Параллельно Ляшко успевал читать комментарии под видео и отвечать на них, в частности некий Михаил написал: "Позор Ляшко".

"Слыш, Михаил, за что позор?", - спросил нардеп, отметив, что тот может не смотреть, если для него это позор.

Впоследствии представителей фракций позвали в отдельную комнату и все пошли туда, но Ляшко заступила дорогу охрана.

"Хочу обратиться к президенту Зеленскому - пропустить меня на консультации и дать возможность людям услышать, что происходит за закрытыми дверями", - добавил он.

После безуспешных попыток убедить охранников пропустить его, Ляшко попытался зайти с другого хода, но и там было закрыто.

Он начал нервничать и кричать, чтобы его пустили на заседание для консультаций. Охрана спокойно ответила, что он может пройти, но должен выключить телефон, как это сделали все остальные.

"Вы увидели, что не хочет новая власть открытости и прозрачности", - сказал Ляшко.

"Я вынужден оставить телефон, а вы делайте выводы, украинцы", - добавил он и прервал трансляцию.

Как сообщал УНИАН, Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на велосипеде. Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой должны принять участие все лидеры парламентских фракций, Ляшко сказал журналистам, что очень надеется на то, чтобы эти консультации были в прямом эфире.

Напомним, руководство Верховной Рады и главы фракций и групп парламента прибыли на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Администрации президента.