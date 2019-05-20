После инаугурации Зеленского произошло ЧП с нардепом (фото)
По окончании церемонии инаугурации Владимира Зеленского у народного депутата от БПП Николая Паламарчука поднялось давление, понадобилась помощь врачей.
От здания парламента его увезла скорая помощь, сообщает LIGA.net.
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После инаугурации президента Владимира Зеленского в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.
Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление.
Как сообщал УНИАН, после того, как председатель ЦИК вручила удостоверение президента Украины Зеленскому, он положил его на специальную подушечку, которую держал представитель почетного караула, и удостоверение упало с неё.