Кличко поехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (фото, видео)

Сегодня Владимир Зеленский принимает присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

Мэр Киева Виталий Кличко поехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде Читайте такжеИнаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (онлайн-трансляция) Об этом он сообщил в Facebook. Мэр Киева Виталий Кличко поехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принимает присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. Именно поэтому движение транспортных средств в городе Киеве в день инаугурации временно ограничено.

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