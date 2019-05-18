Горсовет Харькова будет оспаривать решение суда о палатке на площади Свободы

По мнению суда, истец не предоставил доказательств о противоправности размещения палатки.

Апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда представители горсовета подадут сегодня.

Об этом «Медиапорту» сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

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В ночь на 18 мая судья Харьковского окружного административного суда Владислав Егупенко отказал в удовлетворении административного иска Харьковского городского совета, который просил ограничить мирные собрания на площади Свободы с использованием палатки или других сооружений.

По мнению суда, истец не предоставил доказательств о противоправности размещения палатки, а также того, что она может создать реальную опасность беспорядков или совершения уголовных правонарушений, угрозу здоровью населения или правам и свободам других людей.

В решении указано, что оно может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде (площадь Театральная, 1) не позднее дня, следующего за днем его провозглашения.

Решение вступает в силу после окончания срока апелляционного обжалования, а в случае обжалования — с момента провозглашения решения в апелляции.