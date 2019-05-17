Гройсман рассказал, что будет с правительством после роспуска коалиции

По его словам, если бы речь шла о прекращении деятельности коалиции за несколько лет до выборов, то тогда можно было бы говорить об отставке правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не считает целесообразным, чтобы члены правительства подавали в отставку в связи с прекращением деятельности коалиции.

Читайте также"Это их право": в БПП прокомментировали выход "Народного фронта" из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос народного депутата Украины Борислава Березы по поводу того, напишут ли министры заявления об отставке в связи с прекращением деятельности коалиции, которая создавала это правительство.

Гройсман отметил, что, если будет создана новая коалиция, тогда новая коалиция сможет предложить другое правительство.

Также Гройсман подчеркнул, что сегодня правительство Украины выполняет свои обязанности "в полном объеме". "И я считаю, что это абсолютно логично, особенно за пять месяцев до очередных выборов", - добавил премьер-министр.

По его словам, если бы речь шла о прекращении деятельности коалиции за несколько лет до выборов, то тогда можно было бы говорить об отставке правительства.

Как известно, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва назначены на 27 октября.