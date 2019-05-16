"Народный фронт" собирается выйти из коалиции, чтобы помешать роспуску Рады - СМИ

Выход из коалиции даст возможность начать отсчет 30 дням, на протяжении которых в Верховной Раде должно быть сформировано новое большинство.

В пятницу, 17 мая, фракция "Народный фронт" готовится заявить о выходе из состава коалиции "Европейская Украина".

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что этот шаг даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дням, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, парламент может быть распущен Президентом. Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до плановых выборов.

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"Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Вовком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а значит возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20-е, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Александрович вполне может попробовать провернуть такой трюк", - поясняет собеседник в упомянутой политсиле.

"Если же завтра мы выступим с заявлением, 30-дневный срок истечет к 16-му июня, когда роспуск будет уже невозможен - ни на практике, ни в теории. Итоговое заседание фракции - в пятницу утром, надеюсь, наши не передумают", - добавил источник.

"Как известно, ввиду низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах, досрочные выборы парламента невыгодны НФ. Считается, что БПП они помогут "закрепить" нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем, при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Владимира Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии "Слуга народа", но тяжело будет подобрать - в столь короткие сроки - абсолютно лояльных мажоритарщиков", - пишет Lb.ua.

Как сообщалось ранее, в окружении избранного президентом Владимира Зеленского уже подготовили проект указа о роспуске Верховной Рады, однако по поводу целесообразности такого шага до сих пор ведутся дискуссии.