Суд отпустил директора «Укрбуда» из-под стражи из-за превышения НАБУ своих полномочий

Суд признал незаконным задержание директора «Укрбуда», который является одним из подозреваемых по делу о сделке с недвижимостью Нацгвардии.

Шевченковский райсуд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ одного из подозреваемых по делу о коррупционной сделке с недвижимостью Нацгвардии - директора компании «Укрбуд» Олега Майбороды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед началом судебного заседания, на котором Майбороде должны избрать меру пресечения, заявил его адвокат Олег Татаринов.

По словам адвоката, сегодня решением Шевченковского райсуда с его клиента был снят арест, и поэтому в Соломенский райсуд он пришел сам, а не был доставлен под стражей.

Также Татаринов рассказал, что утверждение детективов НАБУ о том, что обмен квартир в доме на Печерске, построенном на земле, принадлежавшей воинской части Нацгвардии, на квартиры для нацгвардейцев на Красном хуторе был равноценным.

Он объяснил это тем, что в доме на Красном хуторе Нацгвардия получила не 50, как предполагалось основным договором, а 70 квартир, сданных под ключ.

Читайте такжеНАБУ объявило подозрение экс-командующему Нацгвардии Аллерову

Также, по словам адвоката, следствие не учло, что стоимость квартир на окраине Киева следователи брали по состоянию на 2013 год, а на Печерске, в новом жилом комплексе - по состоянию на 2016 год.

Кроме того, Татаринов отметил, что результаты аудита о причиненном государству ущербе в более чем 81 млн грн, приобщенные к подозрению Майбороде, не подтверждены экспертным заключением.

Таким образом, по его мнению, нельзя говорить об их доказательности в суде.

В то же время Татаринов сообщил, что САП просить суд избрать Майбороде меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в 71 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в НАБУ сообщили, что детективы бюро проводят обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн", - заявили в НАБУ.

Также отмечалось, что расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщил экс-командующему Нацгвардией Аллерову, гендиректору компании-застройщика Майбороде и оценщику о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн.