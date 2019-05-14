Порошенко выступил за новые принципы сотрудничества между странами Восточного партнерства и ЕС

По словам главы государства, если страна осуществляет больше реформ, то она должна рассчитывать на углубленное сотрудничество со структурами ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выступает за расширение сотрудничества между странами Восточного партнерства и Европейского Союза по новому принципу «больше за большее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время конференции высокого уровня в рамках мероприятий по случаю 10-летнего юбилея Восточного партнерства в здании Европейской комиссии в Брюсселе.

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«Мы считаем, что должен быть внедрен новый принцип «больше за большее». Если ты проводишь больше реформ, ты можешь рассчитывать на лучшее сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским Советом и ЕС», - сказал Порошенко.

«Я рад, что комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поддержал принцип «четырех союзов», предложенный нами», - также подчеркнул он.

По словам главы государства, речь идет об энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном союзах. «Энергетический союз - энергетическая безопасность европейского континента. Цифровой союз - создание эффективной системы управления и защиты прав людей. Шенгенский союз и Таможенный союз - для лучшего экономического сотрудничества», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому идти его путем.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.