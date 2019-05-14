Порошенко выступил за новые принципы сотрудничества между странами Восточного партнерства и ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выступает за расширение сотрудничества между странами Восточного партнерства и Европейского Союза по новому принципу «больше за большее».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время конференции высокого уровня в рамках мероприятий по случаю 10-летнего юбилея Восточного партнерства в здании Европейской комиссии в Брюсселе.
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«Мы считаем, что должен быть внедрен новый принцип «больше за большее». Если ты проводишь больше реформ, ты можешь рассчитывать на лучшее сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским Советом и ЕС», - сказал Порошенко.
«Я рад, что комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поддержал принцип «четырех союзов», предложенный нами», - также подчеркнул он.
По словам главы государства, речь идет об энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном союзах. «Энергетический союз - энергетическая безопасность европейского континента. Цифровой союз - создание эффективной системы управления и защиты прав людей. Шенгенский союз и Таможенный союз - для лучшего экономического сотрудничества», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому идти его путем.
Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.