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Порошенко дал совет Зеленскому

12:33, 14 мая 2019
Политика
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По словам Порошенко, Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва / фото president.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, которая проходит в рамках мероприятий по случаю 10-летия создания «Восточного партнерства», отвечая на вопрос, какой бы он совет дал своему преемнику.

«Следовать путем, который был начат президентом Порошенко», - сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 28 мая.

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Теги: #Порошенко#Владимир Зеленский