Порошенко дал совет Зеленскому
Действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следовать его путем.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, которая проходит в рамках мероприятий по случаю 10-летия создания «Восточного партнерства», отвечая на вопрос, какой бы он совет дал своему преемнику.
«Следовать путем, который был начат президентом Порошенко», - сказал глава государства.
Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.
Также он отметил, что Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 28 мая.