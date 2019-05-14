Порошенко дал совет Зеленскому

Также президент Петр Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.

Действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следовать его путем.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, которая проходит в рамках мероприятий по случаю 10-летия создания «Восточного партнерства», отвечая на вопрос, какой бы он совет дал своему преемнику.

«Следовать путем, который был начат президентом Порошенко», - сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 28 мая.