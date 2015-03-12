Порошенко назначил "экс-разведчика" Смешко своим внештатным советником

Соответствующие указы от 12 марта опубликованы на президентском сайте.

Как сообщал УНИАН, 30 января Порошенко своим указом ликвидировал Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и освободил от выполнения обязанностей председателя этого комитета Смешко.

Читайте такжеВ Украине хотят создать аналог американского Агентства нацбезопасности

Этим же указом Порошенко поручил создать Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте.