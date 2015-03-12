Порошенко назначил "экс-разведчика" Смешко своим внештатным советником
16:37, 12 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Смешко с должности своего советника и назначил его советником вне штата.
Смешко стал советником Порошенко / Радио Свобода
Соответствующие указы от 12 марта опубликованы на президентском сайте.
Как сообщал УНИАН, 30 января Порошенко своим указом ликвидировал Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и освободил от выполнения обязанностей председателя этого комитета Смешко.
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Этим же указом Порошенко поручил создать Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте.
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