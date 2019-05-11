Данилюк назвал приоритеты первых 100 дней работы президента Зеленского

По его словам, команда избранного президента занята ключевым вопросом.

План работы новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые сто дней уже готов на 95%.

Об этом в интервью Liga.net заявил экс-министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк.

По его словам, команда избранного президента занят ключевым вопросом - "разработка плана на первые 100 дней и формирование команды".

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Степень готовности плана Данилюк оценил так: "Я бы оценил готовность на 95%". Также он добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с международными встречами и планировкой карты визитов избранного главы государства.

"Из приятного - отвечаем на поздравления международных лидеров, и это, кстати, занимает много времени".

Среди приоритетов первых 100 дней Данилюк назвал борьбу с коррупцией - "у нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов", наведение порядка в судебной системе - "мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей".

Также в плане - "реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию", - подчеркнул Данилюк.

В ответ на замечание, что Налоговую милицию уже ликвидировали, он отреагировал: "Ликвидировали в законе. Оказалось, она остается в постановлении Кабмина о ГФС. Премьер решил, что у него тоже должна быть своя "дубинка", и не давал мне ее окончательно убрать, блокируя принятие изменений в положение о ГФС".

Суть остальных инициатив он раскрывать не стал, отметив только, что "есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать Администрация Президента".

Как сообщалось, ЦВК 30 апреля объявила официальные результаты второго тура выборов Президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост Президента.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады "Голос Украины" и Кабмина "Урядовий кур'єр". Именно с этого момента отсчитывается установленный 30-дневный срок для инаугурации новоизбранного главы государства.

В Верховную Раду внесены 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента. Депутаты предлагают назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня.

10 мая Зеленский через Facebook обратился к народным депутатам с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Также он в резкой форме выразил возмущение затягиванием с назначением даты его инаугурации, поскольку, по его словам, Порошенко "никак не остановится", "активно внедряет перестановки в высшем командовании армии", решает кадровые вопросы, подписывает указы и тому подобное.