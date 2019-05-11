В повестке дня заседаний КС на следующую неделю нет вопроса об увольнении Шевчука с должности

Однако, по данным источников УНИАН в КС, рассмотрение этого вопроса все же планируется на вторник, 14 мая.

В повестке дня заседаний Конституционного суда Украины на следующую неделю нет вопроса об увольнении Станислава Шевчука с должности председателя суда.

Повестка дня заседаний на 14-16 мая обнародована на сайте КС.

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17 апреля Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда пришла к выводу о наличии оснований для освобождения Шевчука от должности судьи КС в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, с грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда, и определила его несоответствие занимаемой должности.

Также на заседании комиссии коллеги Шевчука попросили его назначить на 14 мая специальное пленарное заседание суда по рассмотрению вопроса о его увольнении.

Согласно п. 3 параграфа 13 и пунктом 27 Регламента КС, председатель суда, а в случае его отсутствия заместитель, не позднее седьмого рабочего дня со дня получения заключения Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики созывает специальное пленарное заседание суда для рассмотрения вопроса об увольнении судьи.

Следует также отметить, что в повестку дня заседания суда 14 мая включено рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (так называемый "закон о люстрации", согласно которому чиновники времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать руководящие должности в органах государственной власти).

Отметим, что по данным источников УНИАН в КС, рассмотрение этого вопроса все же планируется на вторник, 14 мая.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

15 марта судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко заявили, что дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя КС приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия.

Судьи также отметили, что Шевчук «сосредоточил усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций».

По данным Центра противодействия коррупции, в связи с принятием Конституционным судом решения об отмене статьи УК о незаконном обогащении Шевчуку аннулировали визу в США.

Шевчук был избран председателем КС 21 февраля 2018 года.