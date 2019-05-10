"Они уже не наши": в Раде рассказали о возможном появлении последствий за двойное гражданство

Нардеп отметил, что получение второго паспорта нарушает нормы Конституции, и такие люди автоматически считаются иностранцами.

В ответ на выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО в Верховной Раде Украины предлагают лишить владельцев двойного гражданства избирательных прав, а также ввести ответственность за коллаборационизм.

Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте, сообщил народный депутат Украины Игорь Лапин ("Народный фронт"), передает «Обозреватель».

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Лапин отметил, что получение второго паспорта нарушает нормы Конституции, и такие люди автоматически считаются иностранцами.

"Прежде всего, их нужно лишить избирательных прав. Избирать и быть избранным. Вы представляете, за кого могут проголосовать люди, которые присягнули на верность народу России? Или народу Венгрии?" – отметил он.

"Если они не сообщили (о получении второго паспорта. – Ред.) в органы, которые отвечают за списки избирателей, им за это уголовная ответственность и небольшой штраф", – рассказал депутат о нормах законопроекта.

По его мнению, останавливать таких людей не имеет смысла.

"Гражданин Украины, который пошел и получил паспорт другого государства – он уже гражданин другого государства. Вопрос: нам нужно количество или качество? Если нам нужно качество, мы должны говорить за тех, кто болеет за Украину, кто идентифицирует себя как украинец", – заявил Лапин.

Он поинтересовался, зачем жителям ОРДЛО получать российские паспорта, если Москва уже заявила, что никаких социальных выплат им не будет. "Чтобы идентифицировать себя как россияне? Это означает, что они не наши граждане", – подытожил нардеп.

В то же время депутат не исключил, что и Украина может отменить социальные выплаты таким гражданам.

"Нам нужно идти на опережение. Прекращение социальных выплат – юридического механизма еще нет, но если бы правительство выступило с такой законодательной инициативой, думаю, парламент быстро бы на нее отреагировал", – сказал он.

Также Лапин призвал Раду принять закон об ответственности за коллаборационизм.

"Есть такие законопроекты в парламенте, они уже перезрели. Если мы не покажем, кого и за что мы будем наказывать – получим ползучую агрессию, реваншистов", – предупредил политик.