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Коломойский назвал потенциального главу АП при Зеленском

13:34, 10 мая 2019
Политика
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Бизнесмен оценил, кто может стать новым главой АП / Фото УНИАН

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что у Зеленского есть из кого выбирать следующего главу Администрации.

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"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - подчеркнул он.

Коломойский также прокомментировал то, что такое назначение может быть противоречивым с медийной точки зрения, так как Богдан является и его юристом.

"Какая разница. Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должны волновать вопросы медийности. Это может волновать того, кто хочет выбраться на второй срок", - добавил Коломойский.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.

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Теги: #Игорь Коломойский#Администрация президента#Владимир Зеленский