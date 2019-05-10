Коломойский назвал потенциального главу АП при Зеленском

Коломойский "ставит" на Андрея Богдана как на нового главу АП.

Новым главой Администрации президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что у Зеленского есть из кого выбирать следующего главу Администрации.

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"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - подчеркнул он.

Коломойский также прокомментировал то, что такое назначение может быть противоречивым с медийной точки зрения, так как Богдан является и его юристом.

"Какая разница. Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должны волновать вопросы медийности. Это может волновать того, кто хочет выбраться на второй срок", - добавил Коломойский.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.