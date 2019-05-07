Ни у кого нет компромата на Зеленского - Коломойский

Коломойский сказал, что у него нет компрометирующих записей с Зеленским.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

Коломойский сказал, что у него нет компрометирующих записей с Зеленским.

Читайте такжеЗеленский назвал свои приоритеты в политике

"У него (Зеленского - ред.) нет компромата никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал он.

В то же время, на вопрос, есть ли какие-то интересные записи с Зеленским, Коломойский ответил "может быть, надо у Левочкина спросить".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления № 10270 о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.