Заместителем главы Высшего антикоррупционного суда избрали Евгения Крука

Другим кандидатом был судья Виктор Маслов.

Заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение путем тайного голосования было принято на собрании судей Высшего антикоррупционного суда.

Так, за Крука проголосовали 22 человека, а за другого кандидата, Виктора Маслова, - 12 (при необходимом минимуме в 20 голосов).

Еще четверо судей не поддержали ни одного из кандидатов.

Крук избран сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич.