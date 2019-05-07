Луценко заявляет, что не ведет никаких переговоров с командой Зеленского, но готов общаться с ним самим

Генпрокурор заверил, что в любой день готов уйти в отставку, но не видит для этого оснований.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не ведет никаких переговоров с командой новоизбранного президента Владимира Зеленского, но выразил готовность к общению с новоизбранным главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил журналистам в Киеве.

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«Никаких консультаций или переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не веду, потому что не вижу в этом необходимости. Я действительно готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на те темы, которые его интересуют», - заявил он.

«Мне трудно работается на этом посту, но, тем не менее, я стараюсь. Закон говорит о том, что уволить генерального прокурора может только его личное желание или недоверие Верховной Рады», - заявил он.

Также Луценко заверил, что в любой день готов уйти в отставку. «Я с уважением отношусь к парламенту, в котором много работал и депутатом, и на других должностях, и поэтому совсем не отвергаю такой возможности - выражение недоверия, которое влечет за собой отставку. Насколько я знаю, такая процедура инициирована одним из депутатов, и он собрал уже два десятка голосов», - подчеркнул он.

Генпрокурор убежден, что после президентских выборов не наступает необходимость в смене генерального прокурора. Луценко еще раз подчеркнул, что не видит ни юридических, ни моральных оснований уходить в отставку, и сказал, что не считает, что работает плохо.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что в Верховной Раде собирают подписи за рассмотрение вопроса об отставке Юрия Луценко. По словам депутата, таких инициатив две. С одной выступил сам Игорь Луценко, с другой - депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.

Для инициирования рассмотрения в парламенте вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать минимум 150 подписей народных депутатов.