Путин в разговоре с Трампом снова назвал оккупацию Донбасса Россией "внутриукраинским конфликтом"

Телефонный разговор лидеров США и РФ состоялся сегодня.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса «внутриукраинским конфликтом».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

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«Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», - заявили в Кремле.

Как сообщал УНИАН, телефонный разговор лидеров США и РФ, который состоялся сегодня, 3 мая, среди прочего касался Северной Кореи, возможности начала нового ядерного соглашения с возможным привлечением Китая, а также доклада Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, также стороны говорили об Украине и Венесуэле. В то же время она не уточнила, о каких именно вопросах говорилось в контексте Украины.