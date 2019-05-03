Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента после почти пяти лет на должности
19:41, 03 мая 2019Политика
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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника Службы безопасности / фото УНИАН
Действующий глава государства Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника Службы безопасности президента.
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Указ №179/2019 от 3 мая обнародован на сайте президента.
"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления – начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Управления государственной охраны, Федоров, 1975 года рождения, занимал эту должность с июня 2014 года.
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