Украина готовит обращение в Совет Европы из-за новой волны репрессий в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму 30 апреля утром российские силовики провели обыски в домах крымских татар Ролана Османова, Дилявера Бекирова и Руслана Бекирова.

Украина готовит обращение в Совет Европы и к странам-членам организации в связи с обысками, которые сегодня российские силовики провели в домах крымскотатарских активистов во временно оккупированном Крыму.

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Об этом председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

«Новая волна репрессий в отношении крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и к странам-членам организации», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму 30 апреля утром российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

После обыска силовики покинули домовладение, предварительно сообщив, что якобы искали наркотики.

Также оккупанты провели обыск в доме пожилого крымскотатарского активиста Бекирова в селе Живописное. Никого не забрали.

Кроме того, силовики провели обыски у сына Дилявера Бекирова Руслана в Симферополе. После обыска его увезли сдавать анализы на наркотики, а также в отделение полиции, а затем отпустили.