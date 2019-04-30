В аннексированном Крыму ФСБ провела обыски у крымскотатарских активистов

После обысков никого не задержали.

Российская ФСБ утром 30 апреля провела несколько обысков у крымскотатарских активистов в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Читайте такжеРоссийские силовики устроили обыск в доме крымскотатарского активиста под Симферополем

"6.15 утра. По сообщению заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова проходит обыск. 6.30 утра. Сообщают о следственных мероприятиях в еще одном доме крымского татарина Дилявера Бекирова, который проживает в с. Живописное, ул. Загорская", - говорится в сообщении.

Через некоторое время там сообщили, что обыски завершились, активистов не задерживали. Сами же российские силовики сообщили Османову, что якобы искали наркотики.

В апреле 2018 года Ролан Османов вышел с одиночным пикетом в защиту Ханского дворца. На плакате Ролана Османова было написано - "Прекратите под видом реставрации уничтожать историю крымских татар!".

Как сообщал УНИАН, утром 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Людей задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.