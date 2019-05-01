Экс-депутат Госдумы: путинская паспортизация ОРДЛО – это очень дорогой для России шаг

Он отметил, что годовые затраты РФ на пенсионеров в ОРДЛО могут составить около 2 млрд долларов.

Паспортизация оккупированных территорий Донбасса – это очень дорогой для России шаг.

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Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он отметил, что годовые затраты РФ на пенсионеров в ОРДЛО могут составить около 2 млрд долларов.

«Сам по себе этот шаг по паспортизации - очень дорогой для РФ, потому что даже если тривиально посчитать, во сколько обойдется поддержка только пенсионеров, которые проживают на этой территории, если все они пройдут процедуру для получения пенсии, то годовые затраты РФ составят около 2 млрд долларов на выплату пенсий. Я думаю, это не очень справедливо к россиянам», – подчеркнул Пономарев.