СМИ рассказали, когда пройдет инаугурация Зеленского

Инаугурация Зеленского должна состоятся до 3 июня.

После объявления официальных результатов ЦИК о победе Владимира Зеленского на выборах президента стало ясно, что крайний срок для инаугурации нового президента - до 3 июня.

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По закону, 30 апреля было крайним сроком для объявления результатов. 3 мая станет крайним сроком публикации в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'єр", пишет "Страна".

Именно с этого периода начинается общий термин в 30 дней, установленный законом для инаугурации нового президента Украины. Таким образом, граничный срок для дня инаугурации - 3 июня.

Процедура инаугурации урегулирована формально и юридически Конституцией Украины (ст. 104 Конституции Украины). Торжественное вступление Владимира Зеленского на пост должно происходить на заседании Верховной Рады Украины. К присяге его приводит глава Конституционного суда (на данный момент это Станислав Шевчук, - Ред.).

Напомним, КСУ пообещал, что с его стороны не возникнет никаких препятствий для присяги Зеленского.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 30 апреля официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.