Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

Зеленский, комментируя выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, заявил, что будет предоставлять украинское гражданство "представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов", в первую очередь - россиянам.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотировался на второй срок, сказал, что гражданство Украины - это высокая честь, и выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства".

Он заявил об этом, выступая в Украинском католическом университете во Львове 29 апреля, телеканал "Прямий" вел трансляцию.

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"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим загубить Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь. И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить, - что в Украине будет дешевле газ", - заявил он.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.

В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.

Зеленский заявил, что не советовал бы российским властям "соблазнять" украинцев паспортами РФ.