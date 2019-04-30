"Эскалация и троллинг": эксперт оценил заявление Путина о паспортах РФ "для всех украинцев"

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев.

Заявлением об упрощенном гражданстве для украинцев президент России Владимир Путин "троллит" избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил военный эксперт Алексей Арестович.

"С политической точки зрения это продолжение нарратива, который использует Путин: "мы один народ, мы же братья и вообще договоримся". Уже есть последствия, когда Путин сказал, что мы предоставляем гражданство, а потом сказал, что для всей Украины. Я не думаю, что миллионы побегут к Путину, но это эскалация конфликта с политической точки зрения", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, что проживают на оккупированных территориях Донбасса.