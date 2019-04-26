Климкин обсудит "мовный закон" с главой МИД Венгрии

Встреча состоится в середине мая в Брюсселе по случаю мероприятий, посвященных десятой годовщине инициативы "Восточное партнерство".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен обсудить с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто новый закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве.

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"Я считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить с Сийярто об этом в Брюсселе буквально через две недели, когда будет министерское заседание по "Восточному партнерству", - заявил Климкин, говоря о венгерской реакции на новый закон Украины об украинском языке.

"Я еще раз повторяю, во-первых, этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, а не как, в любом случае, ограничение чьих-то прав", - сказал глава МИД.

"И во-вторых: все, что будет делаться, как вы видите, определяется Кабинетом министров Украины. И именно сейчас должна начаться работа, очень публичная, очень открытая о том, как закон должен быть реализован", - подчеркнул Климкин.

"Также я считаю, что нужно идти дальше и иметь отдельный закон о языках национальных меньшинств. Мы должны помогать нашим гражданам и мы не хотим, чтобы венгры, румыны или кто-то другой стал меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации. Они должны иметь право получать образование на своих языках, конечно, их права не должны ограничиваться, но они должны получить реальный шанс изучить и украинский язык", - сказал Климкин.

При этом он уверен, что Украина с Венгрией найдут общий язык. "Политический месседж, я его ожидал. Нам предстоит непростой, но, тем не менее, я считаю, продуктивный разговор с Венгрией", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей. В их числе, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

В тот же день депутаты от «Оппозиционного блока» зарегистрировали в ВР постановления об отмене решения о принятии закона об украинском языке и заявили о подготовке представления в Конституционный суд о признании закона неконституционным.