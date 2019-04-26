Языковой закон: в стране начнется ренессанс украинской культуры - эксперт

В вопросе распространения украинского языка не должно быть принуждения, отмечает Олесь Доний.

Закон о языках, который 25 апреля приняла Верховная Рада, является залогом ренессанса украинской культуры

Такое мнение в комментарии Главреду выразил экс-нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Олесь Доний.

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"За последнее столетие язык развивался неравномерно. Украинцы, которые жили в Австро-Венгрии, переходили на немецкий, в Российской империи – на русский. И с того времени в Украине противоречия, которые везде есть между городом и селом, превратились в противоречия между русскоязычным городом и украиноязычным селом. И это наш крест, который нужно было менять", - говорит Доний.

По его словам, лучшим способом пропаганды украинского языка должно быть убеждение, а не принуждение. Сам Доний является основателем бесплатных курсов украинского языка. Сейчас их проводят в 25 городах страны.

"Но это волонтерский проект, который, что показательно, проводится усилиями активистов, а не государства. Главный девиз курсов: "Научи друга разговаривать на украинском". Это говорит о том, что каждый человек, который разговаривает на русском или другом языке, но хочет выучить украинский, уже является другом. То есть, ни в коем случае не должно быть принуждения, а побуждение и рука друга. Это очень важная вещь, потому что любые другие попытки могут привести к противоположным последствиям. И государство должно показать системность и последовательность. Тогда не будет возможности действовать вражеской пропаганде, а в обществе не будет раскола", - отметил Доний.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.

Он предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление в силу которых откладывается на несколько лет.