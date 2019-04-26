Политолог спрогнозировал первые шаги Зеленского на посту президента

По мнению эксперта, Владимир Зеленский вполне способен осуществлять конкретные преобразования в стране.

Известный политолог и социолог, директором социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал о том, какие вызовы и задачи встанут перед Владимиром Зеленским в первые месяцы его президентства.

"Коррупция и яростная борьба не Порошенко, а коррупционеров, которые знают, что могут сесть в тюрьму. Задача Зеленского – в течении не ста дней, а месяца провести превентивные аресты наиболее коррумпированных чиновников администрации Порошенко. Кроме того, временно Зеленскому не стоит заезжать на Банковую, потому что он не может доверять службе безопасности Порошенко. Он не может доверять людям, которые его как бы охраняют", - считает эксперт. Ою этом пишет Главред.

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Кроме того, Небоженко считает, что Владимир Зеленский вполне способен осуществлять конкретные преобразования в стране - даже несмотря на сопротивление старых кадров, "рассаженных" Петром Порошенко.

"Это [что Зеленский не сможет провести преобразования из-за сопротивления порошенковских кадров - Главред] большая иллюзия наших доморощенных политологов и наших политиков. Если Зеленский начнет бороться с коррупцией зачисткой, например, на уровне прокуратуры или армии, или на уровне Администрации президента, общественное мнение будет на его стороне. А сейчас этого достаточно. Ведь больше всего на свете украинские политики боятся злого общественного мнения украинцев", - подытожил он.