"Удар под дых": Разумков раскритиковал закон об ограничении возможностей президента (видео)

В команде новоизбранного президента отмечают, что следует принять такой закон, который бы не требовал внесения изменений в Конституцию Украины.

Закон "О президенте", который предлагает принять в парламенте "Самопомич", ограничит возможности новоизбранного президента выполнять те обещания, которые он дал во время избирательной компании.

Об этом в эфире "Право на власть" на "1+1" заявил политтехнолог новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Закон о президенте необходим, но он должен быть в рамках действующей Конституции. Тот законпропроект, который планируют рассмотреть в парламенте и который есть в общем доступе, это очень серьезное ограничение прописанных в Конституции полномочий президента Украины. Если бы в рамках этого закона было все, дарованное Конституцией, мы бы не возражали", - сказал он.

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По словам Разумкова, если примут закон "Самопомичи", Зеленский не сможет выполнить свои предвыборные обещания. "Это удар под дых не только Зеленскому, а 73% его избирателей, которые надеются, что он выполнит все свои обещания", - подчеркнул политтехнолог.

В команде новоизбранного президента отмечают, что следует принять такой закон, который бы не требовал внесения изменений в Конституцию Украины.

"Нормы, которые прописаны в документе "Самопомичи" создают напряженную ситуацию и в обществе, и в политикуме", - заявил Разумков.

Как сообщалось ранее, фракция "Самопомич" подготовила законопроект "О Президенте Украины", в котором хотят четко урегулировать полномочия главы государства и включить часть об импичменте. Основное, на чем говорили сами инициаторы, это ограничение права президента назначать людей на ряд должностей. В частности, в проекте закона предлагают забрать у главы государства право назначать директора НАБУ и голову Госбюро расследований и "передать их" премьеру, а назначение главы СБУ, за которое отвечает президент – предлагают отдать Верховной Раде.