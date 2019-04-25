Возле Рады проходит митинг в поддержку "языкового" закона (онлайн-трансляция)

Митинг проходит спокойно, без чрезвычайных ситуаций.

Около 300 человек собралось на площади Конституции возле Верховной Рады для участия в митинге с требованием принятия закона о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался с молебна. Организаторы акции со сцены попросили активистов убрать партийные флаги, и оставить только государственные.

Участники митинга держат в руках плакаты со словами "Мова - це зброя", "Бути українцем = голосувати за закон про державну мову", "Захистіть мову - голосуйте за закон", "Мене захистить лише мовний закон", "Увійди в історію - проголосуй за мовний закон", "Мова - це наша безпека" ("Язык - это оружие", "Быть украинцем = голосовать за закон о государственном языке", "Защитите язык - голосуйте за закон", "Меня защитит только языковой закон", "Войди в историю - проголосуй за языковой закон", "Язык - это наша безопасность") и другие.

Митинг проходит спокойно, без чрезвычайных ситуаций.