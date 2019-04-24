КСУ планирует признать неконституционной ответственность за недостоверное декларирование доходов (документ)

Проектом решения КСУ планируется признать неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Конституционный суд планирует признать неконституционной ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Об этом УНИАН сообщил источник в Конституционном суде Украины.

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Данный проект решения, который готовил судья-докладчик, он же председатель КСУ Станислав Шевчук, предполагает признание неконституционными положения статьи 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины о предотвращении коррупции или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации.

Также собеседник сообщил, что данный проект решения будет вынесен на рассмотрение судей КСУ в ближайшее время.

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд Украины снял с рассмотрения вопрос относительно конституционности закона об очищении власти.