КСУ планирует признать неконституционной ответственность за недостоверное декларирование доходов (документ)
Конституционный суд планирует признать неконституционной ответственность за недостоверное декларирование доходов.
Об этом УНИАН сообщил источник в Конституционном суде Украины.
Читайте такжеПорошенко заявил, что Конституционный суд собирается отменить ключевое условие безвиза
Данный проект решения, который готовил судья-докладчик, он же председатель КСУ Станислав Шевчук, предполагает признание неконституционными положения статьи 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины о предотвращении коррупции или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации.
Также собеседник сообщил, что данный проект решения будет вынесен на рассмотрение судей КСУ в ближайшее время.
Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд Украины снял с рассмотрения вопрос относительно конституционности закона об очищении власти.